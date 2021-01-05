Tadilat süsü verdikleri dükkanda kumar oynayanlara baskın! Gizli geçitten girmişler
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Tadilat süsü verdikleri dükkanda kumar oynayanlara baskın! Gizli geçitten girmişler

05.01.2021 08:52 | Son Güncelleme: 05.01.2021 09:54

Bursa'da otuza yakın isim; tadilat süsü verilen, gizli kapısı ve geçidi bulunan, güvenlik kameralarıyla izlenen 'Gençlik Lokali'nde iskambil oynarken yakalandı. Lokalde biri yabancı uyruklu kadın olmak üzere 27 kişiye kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle 85 bin lira ceza kesildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapalı olan lokalin faaliyet gösterdiğine dair ihbarı değerlendirerek baskın düzenledi.

TADİLAT GEREKÇESİ İLE KAPALI SÜSÜ VERMİŞLER

Tahtakale Mahallesi Okul Sokak'ta faaliyet gösteren 'Tahtakale Gençlik Derneği Lokali'ne düzenlenen operasyonda kapı duvardı. Ancak yan tarafta kepengi yarım açık olan dükkanı kontrol eden ekipler, tadilat gerekçesi ile kapalı süsü verilen dükkanı inceledi. Kepenkleri kapalı derneğin 3 metrekarelik alanından gizli kapı açıldığını fark eden Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kapıları bir bir geçerek derneğe ulaştı.

Tadilat süsü verdikleri dükkana

27 KİŞİYE PARA CEZASI YAZILDI

M.Ö tarafından işletmesi yapılan dernek lokalinde biri Özbek uyruklu kadın, 2 araması olan şüpheli olmak üzere toplam 27 kişiye kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL'den 85 bin 50 lira para cezası kesildi. Lokalin elektrik ve suyu da kaçak olarak kullandığı tespit edildi. Masalarda iskambil kağıtları polis tarafından toplandı.

Tadilat süsü verdikleri dükkana

"SABAH ÇIKIP AKŞAM GİRİYORUM"

Ayrıca, dışarıya ve bazı noktalara konulan güvenlik kameraları ile lokale giriş ve çıkışların izlendiği görüldü. Masalarda oturanların da maskelerle yüzlerini saklamaya çalışması dikkatlerden kaçmadı. Lokali emaneten baktığını iddia eden bir kişi de, 'Kahvehanelerin kapalı olduğunu bilmiyor muydunuz?' sorusuna, 'Ben televizyon izlemiyorum. Evden sabah çıkıyorum. Akşam giriyorum" diyerek kendisini savundu.

Tadilat süsü verdikleri dükkanda kumar oynayanlara baskın! Gizli geçitten girmişler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAMET DOĞRU

Haber Yorumları (3)
HALUK: salgin gosterdiki kumarda buyuk salgin hastalik hemde cok ciddi hastalik paralarini saglini kaybediyorlar hala oynamaya devam ediyorlar kaybediyorlar halada devam ediyorlar kumar oynuyan kisilerin kendini sevmeyen kendine zulum eden bencil egoist kisiler olduna inaniyorum...
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BRS:16: İHBAR YOK DÜKKAN KAPALI ELEKTİRİK SAYACI ÇALIŞIYORMUŞ KAPALI YER FATURAYA BAKMIŞLAR :))))
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VEFA: İhbar etmişler besbelli.Kapıyı görmüş falan hiksye.Her gördüğü kapıyı zorlama hakkı mı var polisin
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500
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