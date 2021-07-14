Son dakika haber... Güneş enerjisi sektöründe yatırım yapma kararı alan firmalardan Ereğli'de inceleme
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Son dakika haber... Güneş enerjisi sektöründe yatırım yapma kararı alan firmalardan Ereğli'de inceleme

Son dakika haber... Güneş enerjisi sektöründe yatırım yapma kararı alan firmalardan Ereğli'de inceleme
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Güneş enerjisi sektöründe yatırım yapma kararı alan Almanya ve İzmir'deki firmaların yöneticileri, Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Güneş enerjisi sektöründe yatırım yapma kararı alan Almanya ve İzmir'deki firmaların yöneticileri, Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun da yer aldığı ziyarete, Almanya'dan AE Solar ve İzmir'den Vres firma yöneticileri katıldı.

BCS Çelik Boru Profil firmasını ziyaret eden ve fabrika alanını gezen heyet, daha sonra Ereğli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü toplantı salonunda değerlendirmede bulundu.

Başdanışman Oruç, güneş enerjisi sektöründe yatırım yapmak için ilçeye gelen firma yöneticilerine Ereğli ile ilgili bilgi verildiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

Görüşmede ticaret, yatırım, enerji, ulaşım ve sağlık başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Görüşmede ticaret, yatırım, enerji, ulaşım ve sağlık başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
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İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.
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