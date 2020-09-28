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28.09.2020 00:31 | Son Güncelleme: 28.09.2020 00:34
Son dakika haber... GÜNDEM ÖZETİNE EK

Son dakika habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"na katılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"na katılacak.

(İstanbul/14.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Eda Ünlü Özen

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