Son dakika haber... GÜNDEM ÖZETİNE

Son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na ve ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Resmi Karşılama Töreni'ne katılacak.