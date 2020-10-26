Son dakika haber... GÜNDEM ÖZETİNE
26.10.2020 07:25 | Son Güncelleme: 26.10.2020 07:28
Son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na ve ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Resmi Karşılama Töreni'ne katılacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na ve ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Resmi Karşılama Töreni'ne katılacak.
İki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek ve akşam yemekte bir araya gelecek.
(Ankara/14.00/17.00/17.15/18.15/19.00)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan