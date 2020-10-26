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Son dakika haber... GÜNDEM ÖZETİNE

26.10.2020 07:25 | Son Güncelleme: 26.10.2020 07:28
Son dakika haber... GÜNDEM ÖZETİNE

Son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na ve ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Resmi Karşılama Töreni'ne katılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na ve ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Resmi Karşılama Töreni'ne katılacak.

İki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek ve akşam yemekte bir araya gelecek.

(Ankara/14.00/17.00/17.15/18.15/19.00)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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