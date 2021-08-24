Son dakika haber: Gümüşhanespor'da transfer yasağı kalktı
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Son dakika haber: Gümüşhanespor'da transfer yasağı kalktı

Son dakika haber: Gümüşhanespor'da transfer yasağı kalktı
Anadolu Ajansı / Veysel Kara - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Bu sezon TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Gümüşhanespor'da transfer yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Bu sezon TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele edecek Gümüşhanespor'da transfer yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Kulüp başkanı Ertürk Yakut, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün üzerinde transfer sürecine engel teşkil eden borç dosyalarının ödenerek transfer önündeki tüm engellerin kaldırıldığını belirtti.

Borç dosyalarının kapanması için maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Ercan Çimen'e teşekkür eden Yakut, "Yaşanan bu süreç sonrasında gerekli mevkilere transferler yapılacak olup kulübümüzün kadro derinliği artırılacaktır. Gümüşhanespor bundan sonra yoluna daha güçlü bir şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Kara

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