Son dakika haber... Gümüşhane'de bir kişi otel odasında ölü bulundu - Haberler
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Son dakika haber... Gümüşhane'de bir kişi otel odasında ölü bulundu

AA, Ertuğrul Demir - Güncel
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Son dakika haber... Gümüşhane'de bir kişi otel odasında ölü bulundu

Son dakika haberleri... Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde otelde kalan kişi odasında ölü bulundu.

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde otelde kalan kişi odasında ölü bulundu.

İlçenin Aydın Doğan Caddesi üzerindeki bir otelde konaklayan Cabir Y'den (73) haber alamayan otel görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

AA / Ertuğrul Demir - Güncel

Gümüşhane, Polis, Aydın, Otel, Güncel, Haberler

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