Son dakika haber | Gölpazarı Kaymakamı Şahin'den vatandaşlara "ev ziyaretleri" uyarısı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Kaymakamı Efecan Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artışına ilişkin uyarılarda bulundu.

Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen Gölpazarı Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef bir hafta öncesine göre bugün vakalarımız yükselmiş durumda. Şu an bir köyümüzün bir mahallesi karantina altında. Bu tedbirleri uygulamak zorunda kaldık. Salgının yaygın hızını düşürmek için ancak vatandaşlarımıza hatırlatmak gerekir ki eş dost, akraba ve hane ziyaretlerini mümkün mertebe ertelemelerini istiyoruz. Bunları hatırlatmak ve ikaz etmek zorundayız. Özellikle taziye ziyaretlerini yapmamamız gerekiyor, telefonla ya da uzaktan selamlaşarak taziyelerimizi yapabiliriz."

Genel kurulda dernek başkanlığı için Selami Uğural ile Sebahat Gölcük yarıştı. Beşevler Köyü Muhtarı Selami Uğural, 49 delegeden 31'inin oyunu alarak başkanlığa seçildi.

Derneğin genel kuruluna Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Özuğur