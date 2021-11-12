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Son dakika haber: Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Sınır köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

YAĞLIDERE, GİRESUN (İHA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesine bağlı Sınır köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında Yağlıdere ilçesi Sınır köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Öksüz idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü. Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Muhammet Öksüz (56) olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü Ali Öksüz de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Son dakika haber: Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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