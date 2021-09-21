Son dakika haber | Giresun'da bir kişi eşini öldürüp hayatına son verdi
AA / Ahmet Ceylan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Giresun'un Eynesil ilçesinde bir kişi, eşini tabancayla öldürdükten sonra yaşamına son verdi.
GİRESUN (AA) - Giresun'un Eynesil ilçesinde bir kişi, eşini tabancayla öldürdükten sonra yaşamına son verdi.
Alınan bilgiye göre, Gümüşçay Mahallesi'nde oturan Murat Ç. (45) ile eşi Şennur Ç. (43) arasında tartışma çıktı.
Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu Murat Ç, eşini tabanca ile vurarak öldürdü.
Murat Ç, daha sonra aynı tabancayla kendisini vurarak hayatını sonlandırdı.
AA / Ahmet Ceylan - Son Dakika Haberleri