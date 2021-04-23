Son dakika haber! Germiyanlı 12 çocuk 23 Nisan'a mutlu girdi
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Son dakika haber! Germiyanlı 12 çocuk 23 Nisan'a mutlu girdi

Son dakika haber! Germiyanlı 12 çocuk 23 Nisan'a mutlu girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Alaçatı 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu sınıf öğretmeni Bengü Doğruyol, öğrenci velileri ile birlikte hazırladıkları "Hayat Paylaştıkça Güzel" projesiyle, Germiyan Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahibi 12 çocuğu tepeden tırnağa giydirerek, 23 Nisan'a mutlu girmelerini sağladı.

Alaçatı 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu sınıf öğretmeni Bengü Doğruyol, öğrenci velileri ile birlikte hazırladıkları "Hayat Paylaştıkça Güzel" projesiyle, Germiyan Mahallesi'ndeki ihtiyaç sahibi 12 çocuğu tepeden tırnağa giydirerek, 23 Nisan'a mutlu girmelerini sağladı.

Alaçatı 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu sınıf öğretmeni Bengü Doğruyol, öğrenci velileri ile birlikte "Hayat Paylaştıkça Güzel" projesini hazırladı. Okul Müdürü Ali Can'ın da destek verdiği proje kapsamında Germiyan Muhtarı Işık Kaya ve Germiyan İlkokulu Müdürü Kemal Güven ile görüşülerek, ihtiyaç sahibi 12 çocuk belirlendi. Öğrenci velilerinin desteğiyle 12 çocuk için kıyafet ve ayakkabı alındı. Alınan kıyafet ve ayakkabılar, Germiyan'da muhtar ve okul müdürüne teslim edilerek, 12 çocuğun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına yeni giysileriyle, mutlu girmeleri sağlandı.

Okul Müdürü Ali Can'ın ve velilerin desteğiyle projeyi hazırlayan Alaçatı 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu sınıf öğretmeni Bengü Doğruyol, "23 Nisan'a, yalnızca bizim çocuklarımız değil, bütün çocuklar mutlu girsin istedik. Bu amaçla velilerimiz ve Okul Müdürümüz Ali Can'ın desteğiyle bir proje hazırlayıp, hayata geçirdik. İhtiyaç sahibi çocukları, Germiyan İlkokulu Müdürü Kemal Güven ve Germiyan Muhtarı Işık Kaya belirledi. İhtiyaç sahibi çocuklara giysi ve ayakkabılar, 'Sağ elin verdiğini sol el görmesin' anlayışıyla, doğrudan ihtiyaç sahibi çocuklara değil, muhtar, okul müdürü ve öğretmenlere teslim ettik. Onlar da ihtiyaç sahibi çocuklara, mahcubiyet hissi yaratmadan teslim ettiler" diye anlattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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