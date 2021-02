Son dakika haber | Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Yeni Adana Stadı'nın açılış töreninde konuştu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yeni Adana Stadı'nın açılış töreninde, "Adana'nın stat ihtiyacı konusu gündeme gelir gelmez Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla başlayan çalışmalar hamdolsun ki bu güzide şehre bu güzel modern stadın tamamlanarak açılması noktasına kadar geldi." dedi.

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı Yeni Adana Stadı'nın açılış töreninde, kentte tarihi ve heyecanlı bir gün yaşandığını söyledi.

Adana'nın özlemle beklediği stadına kavuştuğunu aktaran Kasapoğlu, "Adana, tarihiyle, kültürüyle, yiğit insanlarıyla, değerli halkıyla çok müstesna bir ilimiz. Bu manada tabii ki spor ve gençlik alanında da ülkemizi en güzel şekilde temsil eden, bu manada güçlü potansiyele sahip olan illerimizden birisi. Son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, ülkemizin dört bir tarafında olduğu gibi Adana'da da pek çok süreci, bu manada devrim niteliğinde bir süreci yaşadık, yaşıyoruz." diye konuştu.

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeyi en başından beri desteklediğini ifade ederek, "Adana'nın stat ihtiyacı konusu gündeme gelir gelmez Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla başlayan çalışmalar hamdolsun ki bu güzide şehre bu güzel modern stadın tamamlanarak açılması noktasına kadar geldi. Adana bir spor şehri, 2 güzide kulübü var; Adanaspor ve Adana Demirspor. Ben bu manada bu iki güzide kulübümüzün de bu güzel statta rekabet, centilmenlik, dostluk dolu maçları, en güzel şekliyle bizlere izleteceklerini, bu seyir keyfini güzel atmosferi bizlere hissettireceklerine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Stadın, kent sporuna katkı sunacağını aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Adana'nın gençleri spor noktasında, yarınlar noktasında bize her zaman umut verdi, veriyor. İnanıyorum ki Adana'mızdan yetişecek gençler, sporcular bu statta sadece Türkiye'nin değil dünyanın gıptayla bakacağı oyunları da inşallah ortaya koyacaklar. Bu statlar, ülkemizin dört yanında 19 yıldan beri her geçen gün ileri gitme felsefesiyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tesislerle ilgili devrim ruhunu ülkemizin dört bir yanına yayan icraat anlayışıyla hamdolsun ki bu noktalara kadar geldi. Spor salonları, havuzlar, mahalle sahaları sadece futbol değil, basketboluyla, voleyboluyla, tenisiyle her branşa hizmet eden devrim niteliğinde bir spor tesisleşmemiz söz konusu. Cumhuriyet tarihinin zirve noktasındayız. İnanıyoruz ki sporumuzun performans noktasındaki son yıllardaki gelişimiyle de her alanda ve her branşta sporcularımızla, takımlarımızla zirveye oynamaya devam edeceğiz. Sporcularımız bizleri gururla, en güzel şekilde temsil etmeye devam edecekler. Sporcularımıza inanıyoruz, güveniyoruz. İnşallah onlarla yarınların aydınlı k Türkiye'si çok daha güçlü bir şekilde ilelebet payidar olma adına varlığını, gücünü en güzel şekilde ortaya koymaya devam edecek."

"Adanaspor ve Adana Demirspor için hayırlı olmasını diliyorum"

Bakan Kasapoğlu, kentin modern bir stada kavuştuğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en yeni, modern stadının yanı başındayız. Sadece maçların, müsabakaların oynandığı gün değil, onun haricindeki zamanlarda da bireysel antrenmanlarıyla, içerisinde bulunacak gençlik merkeziyle de gençlerimize her daim yanında olabilecek bir mekan. Yanı başında üniversite var, ciddi bir yerleşim alanı da söz konusu. İnşallah 7 gün 24 saat yaşayacak bu mekanın, şehrimiz, şehrimizin iki güzide kulübü olan Adanaspor ve Adana Demirspor için hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle bu süreçte bizleri güçlü şekilde destekleyen, yol gösteren Cumhurbaşkanı'mıza tü m spor camiası adına ş ükranlarımı arz ediyorum. Tabii ki bu süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanı'mız ve değerli ekibine de teşekkür ediyorum. Emeği, katkısı olan herkese şükranlarımızı arz ediyorum. Stadımız spor camiamız, Adana'mız, ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olsun."

Açılış töreni

Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılışa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve diğer ilgiler katıldı.

Katılımcılar açılış kurdelesi kesti, fotoğraf çektirdi, stadı gezdi.

Daha sonra Bakan Kasapoğlu ve AK Parti Sözcüsü Çelik, kaleye birkaç şut çekti.

Açılışta, Bakan Kasapoğlu'na Adanaspor ve Adana Demirspor formaları hediye edildi.???????

Törenin tamamlanmasının ardından, statta saat 19.00'da başlayacak ilk maçta karşılaşacak Adana Demirspor ile Altay'ın futbolcuları, sahaya çıkıp müsabaka için ısınma hareketlerine başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar