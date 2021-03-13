Son dakika haber! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Gençlik Merkezleri'miz gençlerin yuvasıdır"
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Son dakika haber! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Gençlik Merkezleri'miz gençlerin yuvasıdır"

13.03.2021 23:17 | Son Güncelleme: 13.03.2021 23:20
Son dakika haber! Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:

Son dakika gündem haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'nın Tavşanlı ile Emet ilçelerinde açılışlara katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'nın Tavşanlı ile Emet ilçelerinde açılışlara katıldı.

Çeşitli programlara katılmak üzere Kütahya'ya gelen Bakan Kasapoğlu, Tavşanlı'daki Gençlik Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, herkesin spora kolay erişimini sağlayacaklarını söyledi.

Gençlik Merkezleri'nin gençler için büyük önem taşıdığını belirten Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Gençlik Merkezleri'miz gençlerin yuvasıdır. Gençlerimizin bu merkezleri en iyi şekilde kullanmalarını arzu ediyoruz. Gençlerimiz buraları ne kadar dolu dolu kullanırlarsa, biz de o kadar mutlu oluruz. Buralar, gençlerimizin hem bilimsel, sportif, kültürel ve sanatsal anlamda gelişimi hem de gerektiğinde arkadaşlarıyla oturup hasbihal etmeleri için tüm ülkemizde inşa ettiğimiz merkezlerdir. Her geçen gün buraların sayısını artırıyoruz ve içeriğini de genişletiyoruz."

Bakan Kasapoğlu, ilçedeki esnaf ziyaretinin ardından, Emet'te yapımı tamamlanan Gençlik ve Spor Bakanlığına ait 536 kişi kapasiteli öğrenci yurdunun açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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