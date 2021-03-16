Son dakika haber! Gelibolu'dan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Eskişehir'e getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Gelibolu'dan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Eskişehir'e getirildi

16.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:44
Son dakika haber! Gelibolu'dan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Eskişehir'e getirildi

Son dakika haberi... Ankara'da 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Eskişehirli milli sporculara teslim edildi.

Ankara'da 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı, Eskişehirli milli sporculara teslim edildi.

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çanakkale-Ankara 24. Zafer Koşusu'nda yer alan Bilecikli sporcuların getirdiği emanetlerin teslimi için Eskişehir-Bursa kara yolu Çukurhisar mevkisinde tören yapıldı.

Törene Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile diğer ilgililer ve sporcular katıldı.

Eskişehirli sporcular, teslim aldıkları deniz suyu, toprak ve Türk bayrağını, il sınırında Ankaralı atletlere teslim etmek üzere yola çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Deniz Çakır Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Gelibolu'dan alınan toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı Eskişehir'e getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 11:45:04. #1.14#
title