Son dakika haber: Gaziantep'te üzerine elbise dolabı devrilen çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Gaziantep'te üzerine elbise dolabı devrilen çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber: Gaziantep'te üzerine elbise dolabı devrilen çocuk hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde üzerine elbise dolabı devrilen çocuk yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde üzerine elbise dolabı devrilen çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ailesinin yeni taşındığı 8 Şubat Mahallesi'ndeki evde düzenleme yaptığı sırada, 6 yaşındaki Mustafa Çağlar Polat'ın üzerine elbise dolabı devrildi.

Ailesinin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocuğu kentteki özel bir hastaneye kaldırdı. Polat, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük Mustafa'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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