Duygu Delen davasında üst mahkeme itirazı kabul etti! Mehmet Kaplan hakkında yeniden tutuklama kararı

Gaziantep'te erkek arkadaşının evininin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada ev hapsi şartıyla tahliye edilen sanık Mehmet Kaplan hakkında üst mahkemece tutuklama kararı verildi.

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de meydana gelen olayda 17 yaşındaki Duygu Delen, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Delen'in ölümünün kaza mı yoksa cinayet mi olduğunun belirlenmesi için uzman görüşleri alındı. Uzmanlar, olayın çözümlenmesi için psikolojik otopsi talep etti. Ancak mahkeme, eldeki delillere göre Mehmet Kaplan'ın ev hapsi şartıyla serbest kalmasına hükmetti.

SAVCILIĞA İTİRAZDA BULUNULDU

16 Haziran'da görülen davada, tutuklu sanık Mehmet Kaplan'ın "ev hapsi" ile tahliye edilmesine ilişkin karara Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi. İtirazı bir üst mahkeme sıfatıyla inceleyen 11. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Mahkeme, itirazı yerinde bularak, mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, sanığın tekrar tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan