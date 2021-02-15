13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu
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13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu

15.02.2021 15:04 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:53

Terör örgütü PKK tarafından Gara'daki bir mağarada 13 vatandaşımızın şehit edilmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Dünyada örneği olmayan bir operasyonun gerçekleştirildiğini belirten güvenlik kaynakları, mağarada bulunan mühimmatların ABD ve Rusya'ya ait olduğunu öne sürdü.

DHA'ya bilgi veren güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK'nın Gara'da 13 vatandaşımızı şehit ettiği mağarada keskin nişancı silahları, rüzgarı hesaplamak için kullandıkları aletler ve hesap makinası bulunduğunu belirterek, mağaranın yerinin özenle seçildiği, çok iyi korunduğu değerlendirmesi yaptı.

ŞOK BASKIN YAPILDI

Terörist keskin nişancılar tarafından korunan mağaraya, hava bindirme ile inilmesi ve tepelerdeki konuşlanmalarla dünyada örneği olmayan bir operasyonun gerçekleştirildiğini belirten güvenlik kaynakları, tam tepeden bindiren özel birliklerin, teröristlere şok baskın yaptığını söylediler.

DEAŞ SIĞINAKLARININ KOPYASINI YAPMIŞLAR

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre terör örgütü PKK, İHA ve SİHA'lardan korunmak için Suriye'de DEAŞ'ın taktiklerini uyguluyor. Terör örgütü PKK'nın Gara'da cezaevi ve sığınak olarak kullandığı mağara, DEAŞ'ın yeraltı sığınağı ve mağara cezaevlerinin kopyalanması ile yapıldığı öğrenildi. Örgütün Suriye'de ele geçirilen yeraltı tünelleri ve sığınaklarının da Gara'daki mağara ile benzerliğine dikkat çekildi.

BULGULAR, DESTEK ALINDIĞI YÖNÜNDE

Güvenlik kaynakları, örgütün teçhizat ve planlama konusunda yabancı istihbarat örgütlerinden destek aldığının da açıkça görüldüğü değerlendirmesi yaptı. Örgütün SİHA ve İHA'lardan korunmak için yeraltı sığınağı ve mağara yapılanmasını uzun süredir sürdürdüğünü belirten güvenlik kaynakları, kullandıkları teçhizat, sığınağın konumu ve gelişmiş görünümü destek alındığının açıkça ortaya konulduğunu bildirdi. Daha önce Suriye'deki operasyonlarda ele geçirilen terör örgütü PKK'ya ait yeraltı sığınaklarında da benzerlikler görüldüğünü, ele geçirilen silah ve mühimmata kadar dış destekli olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Türkiye'nin operasyonları nedeniyle köşeye sıkışan terör örgütüne, en güvenli olduğunu düşündüğü bölgede de büyük kayıplar verildiğini belirten güvenlik kaynakları, Türkiye'nin operasyonları nedeniyle aciz duruma düştüğünü söylediler.

ABD VE RUS MENŞEİ TANKSAVAR ROKET ATAR

Güvenlik kaynakları örgütün cezaevi ve sığınak olarak kullandığı mağarada, ele geçirilen silah ve mühimmatla ilgili de şu bilgileri verdi: "ABD ve Rus menşeli 2 adet RPG 7 anti tank savar roket atar, 2 adet Rus ya da Çin menşeli Biksi (PK Makineli Tüfek), 1 adet Rus menşeli kalaşnikof silah, keskin nişancı silahı 1 adet Zagros-2, 1 adet ABD menşeli M16 A2 Karabina 727 model piyade tüfeği, 1 Adet 8x 30 stinger hava savunma füzesi, 1 adet termal gece görüş dürbünü, 1 adet gece görüş gözlüğü, 1 adet 8× 24 gündüz görüş el dürbünü, 1 adet harbi seti (silah bakımda kullanılan alet), 1 adet silah üstü gündüz görüş dürbünü, 1 adet kestel (rüzgarı ölçmek için keskin nişancıların kullandığı cihaz), 1 adet hesap makinası (keskin nişancıların kullandığı) ve 1 adet YAHESU dinleme, kestirme el telsizi."

13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada 2 ülkeye ait silah ve mühimmat bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk

Haber Yorumları (7)
KAĞAN: savaş sanayisi en büyük ülkeler diye yorum yapmışsınız . Eyvallah ama bu devletler pkk yı terör örgütü diye sözde tanıyorlar. Nasıl olurda yasal satış oluyor? Amerikanın müttefiği değil miyiz?
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BJK: abd rusya fransa israil ermenistan yunanistan alayiniz gelseniz turklerle basedemezsiniz adamin kafatasini bile yontariz akillibolun sira hepinize gelecek az kaldi
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CAN: Bizimkilerde Ukraina ve diger Radikal Gruplara Rusyada, Amerikada Silah versin arkadan. . . . . Civi Civiyi söker. . . . . Versin bütün Siyahilere Silahlari veya Ukrainada Mafyalara felan. . . . Bak nasil oluyormus. . . .
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