Fransa'da sivil güvenlik helikopteri düştü: 1 ölü - Haberler
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Fransa'da sivil güvenlik helikopteri düştü: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fransa'da 5 mürettebatı bulunan bir sivil güvenlik helikopterinin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da 5 mürettebatı bulunan bir sivil güvenlik helikopterinin düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'nın Isere bölgesinde 5 kişiyi taşıyan EC145 model bir sivil güvenlik helikopterinin yerel saatle 16.30'da Villard-de-Lans kasabası yakınlarında düştüğü bildirildi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Darmanin, hayatını kaybeden sivil güvenlik teknisyeninin ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Macron mesajında, "Sivil güvenlik kahramanlarından birini kaybettik, yakınlarının acısını paylaşıyoruz" dedi.

Mürettebatın geri kalanının sağlık durumu ve kazanın nedenleri henüz bilinmezken, görgü tanıklarının ifadelerine göre, olay yerinde 2 büyük patlama oldu. Görgü tanıkları, helikopterin yaralı bir dağ bisikletçisinin yardımına geldiğini ve bölgede 2 tur attıktan sonra irtifa kaybetmeye başladığını ifade etti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de olay yerinden dumanlar yükseldiği görüldü.

Yerel yetkililer ise helikopterin mürettebatı için kurtarma çalışmalarının kara ve hava kaynaklarının desteğiyle devam ettiğini belirtti.

(Özlem Kaplan/İHA)

Fransa'da sivil güvenlik helikopteri düştü: 1 ölü

Fransa'da sivil güvenlik helikopteri düştü: 1 ölü

Fransa'da sivil güvenlik helikopteri düştü: 1 ölü

Fransa'da sivil güvenlik helikopteri düştü: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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