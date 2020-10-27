Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kendisini karantinaya aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kendisini karantinaya aldı

27.10.2020 18:13 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:58
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kendisini karantinaya aldı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir koronavirüs hastasına teması sonrası kendisini karantinaya aldı. Lavrov, önceden planlanmış seyahatleri ve görüşmelerini de iptal etti.

Rus haber ajansları, bir Kovid-19 hastasıyla temas eden Dışişleri Bakanı Lavrov'un kendisini karantinaya aldığını bildiriyor. Lavrov, önceden planlanmış seyahatleri ve görüşmelerini de askıya aldı.

RUSYA'DA 16 BİN KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

1 milyon 537 bin insanın koronavirüse yakalandığı Rusya'da, son 24 saatte 16 bin 650 test pozitif sonuç verdi. Can kayıpları ise 320 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle 26 bin 589 oldu. Rusya'da daha önce aralarında başbakanın da bulunduğu çok sayıda siyasetçinin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Atina'da
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Atina'da
İsrail Dışişleri Bakanı Ashkenazi, Manama'da İsrail Büyükelçiliği açmak için talepte bulundu
İsrail Dışişleri Bakanı Ashkenazi, Manama'da İsrail Büyükelçiliği açmak için talepte bulundu
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüştü (2)
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'la görüştü (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Mustafa Destici Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sevim Emre Seda Sayan Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Babel Samatta Alper Ulusoy Cüneyt Çakır Eddie Newton
Daha Fazla Kız Hatay Fransa Patlama
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, kendisini karantinaya aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 19:32:27. #1.15#
title