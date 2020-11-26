15 Temmuz şehidinin babası: "Cezaları alınca acımız biraz hafifledi"
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15 Temmuz şehidinin babası: "Cezaları alınca acımız biraz hafifledi"

26.11.2020 10:19 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:04

15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen polis memuru Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, "Cezaları alınca acımız hafifledi, duyunca sevindim. Bunlar içeriden çıkmayacaklar, idam da devletimizin yapacağı bir iştir" dedi.

15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'nda şehit düşen polis memuru Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, "Cezaları alınca acımız hafifledi, duyunca sevindim. Bunlar içeriden çıkmayacaklar, idam da devletimizin yapacağı bir iştir" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yönetildiği, aralarında FETÖ'nün sivil imamlarının da bulunduğu 475 sanıklı Akıncı Üssü Davası'nda karar çıktı. Sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Şahit aileleri de diğer illerde olduğu gibi Elazığ'da davada verilen kararları televizyondan öğrenerek takip etti.

15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Eyyüp Oğuz'un Elazığ'daki babası Tevfik Oğuz'da dava ile ilgili gelişmeleri ekrandan izledi. Akıncı davası olarak bilinen mahkemenin kararını öğrenen şehit babası, acılarının hafiflediğini ve sevindiğini, onların içeriden çıkamayacaklarını aktardı.

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"Çocukları bunları nefretle anacaklar"

Bunlara ne kadar ceza verseler de oğullarının geri gelmeyeceğini ve acısının büyük olduğunu vurgulayan baba Tevfik Oğuz, "Ancak bu cezaları almalarıyla da acımız biraz hafifledi. Ben bu haberi duyunca sevindim. Beni bırakın da, ileride bunların çocukları bunları kınayacak. Çocukları büyüdüğü zaman bunlarla gurur duyacağı yerde bunları nefretle anacaklar. Bunlar içeriden çıkmayacaklar. İdam ise devletimize kalmış bir şey. Allah cumhurbaşkanımızı korusun, başımızdan eksik etmesin. Bunların bu cezayı alması cumhurbaşkanımızın gayretleriyle oldu, öbür türlü bunlar bu cezayı alamayacaklardı. Cumhurbaşkanımızın başına bir iş gelmiş olsaydı, bunların bu davaları gerçekleşmiş olacaktı" şeklinde konuştu.

"Vatanına bu kadar hain olmayı düşünemiyorum"

Aylar, yıllar, günler geçmesine rağmen oğlunun acısının hale taze olduğunu belirten baba Oğuz, "Allah, bütün şehitlerimize rahmet etsin. PKK'nın niyeti belli, ülkeyi bölüp bir Kürt devleti kurmak istiyorlar. Bunların niyetleri nedir, bunları anlamış değiliz. Bu kadar kinli ve vatanına hain olmak neden, bunu bilemiyoruz yani. Suç işleyenler kesinlikle cezasını alsınlar. Zaten ceza almamaları durumunda ileride devletimize karşı daha büyük hainlikleri olabilir. Allah, bunların belasını versin. Böyle bir şey olur mu, vatanına bu kadar hain olmayı düşünemiyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

15 Temmuz şehidinin babası: 'Cezaları alınca acımız biraz hafifledi'
15 Temmuz şehidinin babası: 'Cezaları alınca acımız biraz hafifledi'
15 Temmuz şehidinin babası: 'Cezaları alınca acımız biraz hafifledi'
15 Temmuz şehidinin babası: 'Cezaları alınca acımız biraz hafifledi'
15 Temmuz şehidinin babası: 'Cezaları alınca acımız biraz hafifledi'
15 Temmuz şehidinin babası: 'Cezaları alınca acımız biraz hafifledi'
15 Temmuz şehidinin babası: 'Cezaları alınca acımız biraz hafifledi'
15 Temmuz şehidinin babası: 'Cezaları alınca acımız biraz hafifledi'
15 Temmuz şehidinin babası: 'Cezaları alınca acımız biraz hafifledi'
15 Temmuz şehidinin babası: 'Cezaları alınca acımız biraz hafifledi'
15 Temmuz şehidinin babası: 'Cezaları alınca acımız biraz hafifledi'
15 Temmuz şehidinin babası: 'Cezaları alınca acımız biraz hafifledi'
15 Temmuz şehidinin babası: 'Cezaları alınca acımız biraz hafifledi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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