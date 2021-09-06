Son dakika haber: Flamingolardan Arin Gölü'nde mest eden görüntü

Son dakika haber... Flamingolardan Arin Gölü'nde mest eden görüntü Arin Gölü'nde yoğun bir şekilde konaklayan flamingolar seyri doyumsuz görüntüler oluşturuyor Bitlis'in Adilcevaz ilçe sınırlarındaki Arin Gölü'nde konaklayan flamingolar (allı turnalar) seyri doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

Flamingolardan Arin Gölü'nde mest eden görüntü

Arin Gölü'nde yoğun bir şekilde konaklayan flamingolar seyri doyumsuz görüntüler oluşturuyor

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçe sınırlarındaki Arin Gölü'nde konaklayan flamingolar (allı turnalar) seyri doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

Adilcevaz ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Arin Gölü, göç sırasında her yıl olduğu gibi bu dönemlerde de flamingoların uğrak yeri haline geldi. Drone ile havadan çekilen görüntülerde, Arin Gölü üzerinde adeta dans ederek görsel şov yapan flamingolar, kuş ve doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı haline geliyor. İran'ın Urumiye Gölü'nden göç ederek Van Gölü Havzası'na gelen flamingolar burada 3-4 ay konaklıyor. Göç sırasında Van Gölü kıyıları, Van'daki Erçek Gölü ve Adilcevaz'daki Arin Gölü'nü durak olarak seçen flamingolar, buralarda bir süre kalıyor. Flamingolar havaların soğuması ile birlikte Afrika ülkelerine doğru yola çıkıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay