Son dakika haber! Fırtına, şehit annesinin evinin çatısını uçurdu
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Son dakika haber! Fırtına, şehit annesinin evinin çatısını uçurdu

Son dakika haber! Fırtına, şehit annesinin evinin çatısını uçurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan fırtına, şehit annesinin evinin çatısını uçurdu.

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan fırtına, şehit annesinin evinin çatısını uçurdu.

İlçenin Heyiketeği Mahallesi Çınar Sokak'ta oturan Zeynep Yıldırım'ın (83) evinin çatısı fırtına nedeniyle zarar gördü. Evin çatısında bulunan güneş enerjisi sisteminin de fırtınadan zarar gördüğü belirtildi.

Şehit İbrahim Yıldırım'ın annesi Zeynep Yıldırım yaşlı olması nedeniyle hasar gören çatı konusunda bir şey yapamazken, yaşlı kadının torunları çatının tamamen uçmaması için bazı sac bölümlerini bağlamaya çalıştığı bildirildi.

Zeynep Yıldırım'ın kızı, şehidin ablası Elif Işık da aniden çıkan fırtınanın çatı ile çatıdaki güneş enerjisi sisteminin devrilmesine neden olduğunu dile getirdi. - MALATYA

Son dakika haber! Fırtına, şehit annesinin evinin çatısını uçurdu
Son dakika haber! Fırtına, şehit annesinin evinin çatısını uçurdu
Son dakika haber! Fırtına, şehit annesinin evinin çatısını uçurdu
Son dakika haber! Fırtına, şehit annesinin evinin çatısını uçurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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