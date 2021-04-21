Son dakika haber! Feribot iskelesinde tarihi eserlerle yakalanan 3 kişiye gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Feribot iskelesinde tarihi eserlerle yakalanan 3 kişiye gözaltı

Son dakika haber! Feribot iskelesinde tarihi eserlerle yakalanan 3 kişiye gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, feribot iskelesi girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramada Roma ve Helenistik dönemlere ait sikke, yüzük, mühür, bilezik ve haç olmak üzere 160 tarihi eser ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, feribot iskelesi girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramada Roma ve Helenistik dönemlere ait sikke, yüzük, mühür, bilezik ve haç olmak üzere 160 tarihi eser ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesi Eskihisar feribot iskelesi girişinde yaptığı uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada Roma ve Helenistik dönemlere ait ve tarihi eser olduğu değerlendirilen 141 adet sikke, 7 adet yüzük, 4 adet mühür, 3 adet haç, 1 adet bilezik, 3 adet metal obje ve 1 adet mermer obje ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK

Silahla arkadaşını öldüren şahıstan şaşkına çeviren savunma
Silahla arkadaşını öldüren şahıstan şaşkına çeviren savunma
Trafik kazası sonrası tüm fonksiyonlarını kaybeden baterist, sil baştan hayata döndü
Trafik kazası sonrası tüm fonksiyonlarını kaybeden baterist, sil baştan hayata döndü
Arkadaşlarını öldürmekle kalmadılar, panikle aradıkları ambulansı da 'Çocuklar aramış' diyerek geri yolladılar
Arkadaşlarını öldürmekle kalmadılar, panikle aradıkları ambulansı da "Çocuklar aramış" diyerek geri yolladılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Cansu Dere Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ünal Karaman Bülent Uygun Abdullah Avcı Mete Kalkavan Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Feribot iskelesinde tarihi eserlerle yakalanan 3 kişiye gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 14:04:21. #1.15#

title