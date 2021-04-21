Son dakika haber! Feribot iskelesinde tarihi eserlerle yakalanan 3 kişiye gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, feribot iskelesi girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramada Roma ve Helenistik dönemlere ait sikke, yüzük, mühür, bilezik ve haç olmak üzere 160 tarihi eser ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.