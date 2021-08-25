Son dakika haber... Fas Başbakanı Osmani, Cezayir'le diplomatik ilişkilerin kesilmesinden derin üzüntü duyduğunu açıkladı
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Son dakika haber... Fas Başbakanı Osmani, Cezayir'le diplomatik ilişkilerin kesilmesinden derin üzüntü duyduğunu açıkladı

Son dakika haber... Fas Başbakanı Osmani, Cezayir'le diplomatik ilişkilerin kesilmesinden derin üzüntü duyduğunu açıkladı
Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Cezayir'in Fas ile diplomatik ilişkilerini kesme kararından derin üzüntü duyduğunu ve yakın zamanda bu sorunu aşmayı temenni ettiklerini belirtti.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Cezayir'in Fas ile diplomatik ilişkilerini kesme kararından derin üzüntü duyduğunu ve yakın zamanda bu sorunu aşmayı temenni ettiklerini belirtti.

Asvat Mağaribe haber sitesine konuşan Osmani, Cezayir'in, "düşmanca eylemleri" nedeniyle Fas'la diplomatik ilişkileri kesme kararı almasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Osmani, "Genel olarak Mağrip halklarının ve özel olarak ise Fas ve Cezayir'in yüksek maslahatlarını gözetiyoruz, bu nedenle son gelişmelerden derin üzüntü duyuyorum ve yakın zamanda bu sorunu aşmayı temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İlişkilere dönmenin kaçınılmaz bir kader olduğunu belirten Fas Başbakanı, "Fas'ın istikrar ve güvenliğinin Cezayir'in istikrar ve güvenliğinden geçtiğini" kaydetti.

Fas Kralı 6. Muhammed tarafından yapılan, ilişkilerin normalleştirilmesi çağrısına ulaşmak için hala umutlu olduğunu söyleyen Osmani, iki ülke ilişkilerinin tesisinin stratejik ve ortak gelecek inşa etmek adına önemli olduğunu vurguladı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra 24 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın

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