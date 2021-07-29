Son Dakika | Eyüpsultan'da 2 kardeşin öldüğü kuzenler arasındaki silahlı kavga kamerada

Son dakika gündem haberine göre EYÜPSULTAN'da aralarında husumet olduğu öğrenilen 3 kuzenin sokak ortasındaki tartışması silahlı çatışmaya dönüştü.

EYÜPSULTAN 'da aralarında husumet olduğu öğrenilen 3 kuzenin sokak ortasındaki tartışması silahlı çatışmaya dönüştü. 2 kardeşin hayatını kaybettiği olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Eyüpsultan Karadolap Mahallesi Şengüzel Sokak üzerinde, geçen salı gece saatlerinde Cahit Mumcu ve erkek kardeşi Cevdet Mumcu ile aralarında husumet olduğu öğrenilen kuzenleri Ali Mumcu, bilinmeyen bir nedenle sokak üzerinde tartışmaya başladı. Kuzenlerin tartışması büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahla yaralanan Cahit Mumcu ve Cevdet Mumcu kardeşler kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Gaziosmanpaşa'da bir hastaneye tedavi amacıyla giden şüpheli Ali Mumcu polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Yaşanan silahlı çatışma anları sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, üç kişinin sokakta yürüdüğü, bir kişinin belinden çıkardığı silahla ateş ettiği ve kovalamacaların yaşandığı yer aldı. Görüntülerin devamında ise bir kişinin yerde yattığı, bir kişinin de silahla ateş açtığı ve ardından kaçtığı görüldü.- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı