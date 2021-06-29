Son dakika haber | Evinde ölü bulunan polis memuru toprağa verildi
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Son dakika haber | Evinde ölü bulunan polis memuru toprağa verildi

Son dakika haber | Evinde ölü bulunan polis memuru toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sinop Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde trafik polisi olarak görev yaparken evinde ölü bulunan 46 yaşındaki polis memuru Mehmet Ali Gül, memleketi Samsun'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Sinop Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde trafik polisi olarak görev yaparken evinde ölü bulunan 46 yaşındaki polis memuru Mehmet Ali Gül, memleketi Samsun'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, Sinop'ta dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde trafik polisi olarak görev 21 yıllık polis memuru Mehmet Ali Gül marketten dönen eşi ve çocukları tarafından evinde ölü olarak bulundu. Ayağının kırık olması nedeniyle raporlu olduğu öğrenilen polis memuru Mehmet Ali Gül'ün kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Gül'ün kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu tespit edileceği öğrenildi.

Polis memuru Mehmet Ali Gül bugün Samsun'un Kavak ilçesinin Yenigün Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde aile kabristanlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze törenine, Samsun Emniyet Müdürlüğü ile Sinop Emniyet Müdürlüğü çalışanlarının yanı sıra Gül ailesi ve yakınları katıldı. - SAMSUN

Son dakika haber | Evinde ölü bulunan polis memuru toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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