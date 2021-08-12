Son dakika haber | Evinde karnından vurulmuş bulundu, hastanede öldü
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Son dakika haber | Evinde karnından vurulmuş bulundu, hastanede öldü

Son dakika haber | Evinde karnından vurulmuş bulundu, hastanede öldü
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre OSMANİYE'de Mustafa İnaltekin (38), yalnız yaşadığı evinde pompalı tüfekle karnından vurulmuş olarak bulundu.

OSMANİYE'de Mustafa İnaltekin (38), yalnız yaşadığı evinde pompalı tüfekle karnından vurulmuş olarak bulundu. İnaltekin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Evdeki tüfek ise kriminal incelemeye alındı.

Olay, dün gece Musa Şahin Bulvarı'ndaki apartman dairesinde meydana geldi. Musa İnaltekin'in yalnız oturduğu evinden silah sesi duyan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine gelip, eve giren polis ve sağlık ekipleri, İnaltekin'i karnından pompalı tüfekle vurulmuş buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan İnaltekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İnaltekin'in cansız bedeni, otopsi için morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, Mustafa İnaltekin'in evinde bulduğu tüfeği detaylı inceleme için kriminal incelemeye gönderdi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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