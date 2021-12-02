Son dakika haber: Espark 'Safe Certification' belgesi almaya hak kazandı

ESKİŞEHİR (İHA) - Espark Alışveriş Merkezi, yapılan denetimleri başarıyla geçerek uluslararası geçerliliğe sahip Safe Certification belgesi almaya hak kazandı.

Eskişehir'de Espark Alışveriş Merkezi, İsviçre merkezli Safe AsstGroup tarafından verilen ve uluslararası geçerliliğe sahip Safe Certification belgesini aldı. Espark, bu belgeyle operasyonel prosedürleri ve rutinleri korona virüs kurallarına uygun olarak gerçekleştirdiğini ve güvenli bir alışveriş deneyimi sunduğunu gösterdi. Espark, Safe Certification belgesini yönetim sistemi, risk değerlendirmesi, tedarikçi güvenliği, temizlik ve hijyen içerikleri gibi 80 farklı kategoriyi kapsayan rutinler ve önlemler protokolü temellerinde gerçekleştirilen denetim sonucunda almaya hak kazandı.

Yoğun önlemler devam ediyor

Yapılan açıklamada, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü günden bu yana aldığı önlemleri uygulamaya devam eden Espark AVM'de iklimlendirmenin yüzde 100'ü taze havayla sağlandığı belirtildi. Alışveriş merkezinin giriş kapılarında ateş ölçümünün hem elle hem de otomatik vücut ısı algılayıcılarıyla gerçekleştirildiği, HES kodu taraması yapıldığı ve maskesiz girişe izin verilmediği aktarıldı. Kapı giriş sayıları takip edilerek aynı anda içeride bulunabilecek kişi sayısının sınırlandırıldığı, ziyaretçilere sosyal mesafe ve maske uyarılarının, hem uyarı afişleri hem de belli aralıklarla yapılan anonslarla sürekli hatırlatıldığı ifade edildi. Oluşturulan temizlik dezenfeksiyon ekiplerinin gün içerisinde AVM'nin her bölgesini, özellikle el ile temas edilen alanları düzenli olarak dezenfekte ettiği belirtilirken, yürüyen merdiven bantlarının UV ışınlarla, yemek katındaki tepsilerin tepsi dezenfeksiyon üniteleri ile dezenfekte edildiği kaydedildi. AVM içindeki asansörlerin temassız şekilde kullanılabildiği, tuvalet kapıları ise el sensörleriyle açıldığı ifade edilirken, Espark'ın ziyaretçilerine yaşattığı güvenli alışveriş deneyimini her geçen gün geliştirmeye devam ettiği vurgulandı. - ESKİŞEHİR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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