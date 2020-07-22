Son dakika haber... Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ da "araştırılsın" dedi Son dakika haberi: ESKİ Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan sonra TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ da, ABD'li ilaç firmasıyla ilgili rüşvet iddialarının araştırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulundu.

ESKİ Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan sonra TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ da, ABD'li ilaç firmasıyla ilgili rüşvet iddialarının araştırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulundu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun raporunda "Alexion Pharmaceuticals" isimli ABD menşeili bir ilaç şirketinin kendisine ait 'Soliris' markalı ilacın yaygın satışının yapılabilmesi için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin yetkili makamlarına rüşvet dağıttığı iddiasının araştırılmasını isteyen Akdağ, haksız menfaat sağlanması durumu varsa sorumlular hakkında dava açılmasını talep etti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, düzenlediği bir raporda "Alexion Pharmaceuticals" isimli ABD menşeili bir ilaç şirketinin kendisine ait 'Soliris' markalı ilacın yaygın satışının yapılabilmesi için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin yetkili makamlarına rüşvet dağıttığı iddiasında bulundu. 2013-2016 yılları arasında Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu, kendi döneminde gerçekleştiği iddia edilen rüşvet olayıyla ilgili soruşturma yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç ihbarında bulundu. Müezzinoğlu avukatı Dr. Ramazan Arıtürk tarafından Ankara Başsavcılığı'nın yanısıra idari soruşturma için de Sağlık Bakanlığı'na disiplin soruşturması ihbarı yapıldı. Müezzinoğlu'ndan sonra TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ da kendi dönemiyle ilgili aynı iddianın soruşturulması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı' na ihbarda bulundu.

AKDAĞ: "HAKSIZ MENFAAT DURUMU VARSA TESPİT EDİLSİN"

Bakan Akdağ ihbar dilekçesinde ABD'de Alexion ilaç şirketi ile ilgili hazırlanan rapordaki iddialar şöyle paylaşıldı: "Soliris isimli ilacının ülkemizde yaygın kullanımını sağlamak için, Türkiye'de Alexion İlaç Tic. Ltd. Şti.'ni kurduğu, Türk mevzuatına göre bu ilacın kullanımının Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan komisyonların onayına bağlı bulunduğu, şirketin başlangıçta Soliris için bu onayları almakta zorlandığı, daha fazla hasta onayı almak hususunda yardımcı olması için bir danışman kiraladığı, danışmanın üst düzey Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle bağlantılarının bulunduğu, 2010-2015 yılları arasında Alexion Türkiye'nin danışmana 1,3 milyon doların üzerinde ödeme yaptığı, dolayısıyla, kamu görevlilerine usulsüz ödemelerde bulunularak Alexion isimli ilaç şirketinin 6.6 milyon doların üzerinde kazanç sağladığı, bu haksız kazançta Türk yasalarına göre suç işleyerek katkıda bulunan kamu görevlileri ve diğer kişilerin bulunduğu iddia edilmiştir." Akdağ söz konusu iddiaların araştırılmasını talep ettiği dilekçesinde "Soliris isimli ilacın yaygın olarak kullanımını sağlamak için haksız menfaat temini durumu varsa, kamu görevlilerinin ve buna aracılık eden diğer kişilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve ceza kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca tecziye edilmeleri için gerekli davaların açılmasını arz ederim" dedi.

Kaynak: DHA