Eski korgeneral İyidil ve 2 eski general için istenen cezalar belli oldu

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya eski korgeneral Metin İyidil, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski korgeneral tutuksuz sanık Abdullah Barutcu ve taraf avukatları katıldı. Davada tanıkların dinlenmesinin ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

AKSAKALLI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Abdullah Barutcu'nun tanık olarak gösterdiği dönemin ÖKK komutanı emekli korgeneral Zekai Aksakallı dinlendi. Aksakallı, sanık Abdullah Barutcu'nun "FETÖ'cü olmadığı düşündüğünü ifade ederek, "Olay gecesi beni kaçırmaya çalışmışlardı. Oradan kurtulunca saat 22.40 sıralarında ikinci bir araç istedim. Araç, Spor Okulu nizamiyesine geldi. Ancak FETÖ'cüler orayı tuttukları için içeri almadılar. Koruma Astsubayım 'kırın girin' dedi. Zaman geçince Emir Astsubayım ile oraya yürümeye başladık. O sırada taarruz helikopterleriyle saldırı başladı. Korumalarımdan birisinin bacağı koptu, Emir Astsubayım yaralandı. 23.40'ta Barutçu Paşa beni aradı. Ben de olayları kısaca anlattım. Kendi güvenliğine dikkat etmesine, aynı şeylerin başına gelebileceğini ifade ettim. Bunları söylememin sebebi benden önceki Özel Kuvvetler Komutanı olmasıydı. Barutçu Paşa'yı 1995'ten beri tanıyorum. Benim Tabur Komutanlığımı yaptı, Özel Kuvvetler Komutanlığımı yaptı, terörle mücadelede birlikte bulunduk. FETÖ ile bağlantısı olduğuna dair hiçbir emare, hiçbir kanaatim yoktur" dedi.

20'ŞER YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTENDİ

Metin İyidil'in tanığı İsmail Hakkı Tekin ise istihbarat biriminde görev yaptığı dönemde İyidil'in FETÖ ile bir bağlantısının olduğuna tanık olmadığını öne sürdü. Bir diğer tanık Ömer Taç ise Metin İyidil ile telefon görüşmesi yaptıkları sırada İyidil'in kendisine gelen emirlere uyulmaması gerektiğini, birliklere sahip çıkmaları konusunda uyarıda bulunduğunu söyledi. Esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan eski korgeneral Metin İyidil, EDOK Kurmay Başkanı olan eski tümgeneral Hamza Koçyiğit ve EDOK Okullar Komutanı olan eski korgeneral Abdullah Barutcu'nun 20'şer yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarını, tutuksuz sanık Abdullah Barutcu'nun hükümle birlikte tutuklanması talep etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç