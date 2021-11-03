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HDP eski milletvekili gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

HDP eski milletvekili gözaltına alındı HDP Eski Milletvekili Behçet Yıldırım, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan gözaltına alındı.

ADIYAMAN (İHA) - HDP eski milletvekili gözaltına alındı

ADIYAMAN - HDP Eski Milletvekili Behçet Yıldırım, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 25. ve 26. dönem HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan gözaltına alındı.

Behçet Yıldırım, sağlık kontrolünün ardından Adıyaman İl Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Adıyaman Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 24 saat boyunca avukatla görüşme kısıtlılığı ve dosyada gizlilik kararı verildi.

HDP eski milletvekili gözaltına alındı

HDP eski milletvekili gözaltına alındı

HDP eski milletvekili gözaltına alındı

HDP eski milletvekili gözaltına alındı

HDP eski milletvekili gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Arslantaş - Son Dakika Haberleri
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