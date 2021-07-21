Son dakika haberi! Eski damadı tarafından bıçaklanan Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Olgun öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Eski damadı tarafından bıçaklanan Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Olgun öldü

Son dakika haberi! Eski damadı tarafından bıçaklanan Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Olgun öldü
Anadolu Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinin önünde çıkan kavgada, eski damadı tarafından bıçaklandığı öne sürülen Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Süleyman Olgun hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evinin önünde çıkan kavgada, eski damadı tarafından bıçaklandığı öne sürülen Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Başkanı Süleyman Olgun hayatını kaybetti.

İddiaya göre, İbrahim G, velayeti annesinde olan çocuğunu almak üzere 5 yakınıyla Olgun'un (51) Barış Mahallesi 1818 Sokak'taki evine geldi.

İbrahim G'nin boşandığı eşinin annesinin, çocuğu teslim ettiği sırada çıkan tartışmaya Süleyman Olgun da dahil oldu.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Olgun, eski damadı tarafından bıçaklandı.

Bayramlaşmak üzere evde bulunan damat İlhan Ç. ve akrabalar Efendi G, Nail O. ve Cihan G. de balta ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralandı.

Hastanelere kaldırılan yaralılardan Süleyman Olgun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli İbrahim G. ve babası Mehmet G'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

Oksijen tüpüne bağlı halde sigara içmek isterken canından oldu
Oksijen tüpüne bağlı halde sigara içmek isterken canından oldu
Orduevi önünde kalabalık grup 3 kişiye saldırdı, gençleri askerler kurtardı
Orduevi önünde kalabalık grup 3 kişiye saldırdı, gençleri askerler kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Kadir Doğulu Serra Arıtürk
Spor Diego Metin Oktay Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Eski damadı tarafından bıçaklanan Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Olgun öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 17:07:45. #1.14#

title