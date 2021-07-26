Son dakika haber: Eski ahşap sıralar şehit çocukları ve "özel çocuklar" için oyuncağa dönüştürülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Eski ahşap sıralar şehit çocukları ve "özel çocuklar" için oyuncağa dönüştürülüyor

Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Tekirdağ'ın Çerközköy ilçesindeki Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesinin öğrencileri, eski ahşap sıraları oyuncağa dönüştürerek şehit çocukları, özel eğitime gereksinim duyan çocuklar ile ana okulu öğrencilerini sevindiriyor.

Tekirdağ'ın Çerközköy ilçesindeki Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesinin öğrencileri, eski ahşap sıraları oyuncağa dönüştürerek şehit çocukları, özel eğitime gereksinim duyan çocuklar ile ana okulu öğrencilerini sevindiriyor.

Okul tarafından hazırlanan "Eski Ahşap Sıralar Oyuncak Oluyor, Doğanın ve Çocukların Yüzü Gülüyor" projesi, Trakya Kalkınma Ajansından hibe desteği almaya hak kazandı.

Proje kapsamında okullardan toplanan eski sıralar 10 öğretmen ve 113 öğrenci tarafından çeşitli işlemlerden geçirilerek, ahşap oyuncaklara dönüştürüldü.

Üretilen 20 çeşitteki 2 bin oyuncak ilçede şehit çocukları ve "özel çocuklara" dağıtıldı.

Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, AA muhabirine, eski sıraları toplayarak geri dönüşümle ülke ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.

Trakya'da sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla mobilya sektörüne de nitelikli eleman yetiştirmek istediklerini belirten Gümüş, "Bu kapsamda topladığımız sıraları oyuncaklara dönüştürdük. Bunun yanı sıra ilimizin ve ilçemizin okullarının donatım ihtiyaçlarını bu okulumuz vasıtasıyla karşıladık. Milli Eğitim Bakanlığımızın donatım merkezi olan okullar listesine dahil edildik." dedi.

"Öğrenciler hem becerilerini geliştiriyor hem de ekonomiye katkı sunuyor"

Okul müdürü Hasan Dede ise projenin, doğanın korunması ve geri dönüşüm açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Oyuncakların eğitim amaçlı üretildiğini belirten Dede, şöyle konuştu:

"Özellikle geri dönüşüm konusunda gösterdiğimiz hassasiyet ülke ekonomisine ve üretime katkı sunmaktadır. Düşük maliyetle çocukların sağlığını olumsuz etkilemeyen ahşap oyuncaklar üretiyoruz. Bu oyuncaklar gerek ilçemizde gerekse bölgedeki birçok okul öncesi eğitim veren okullara eğitim materyali oluşturmaktadır. Okulumuz aynı zamanda bakanlık tarafından tedarikçi okul olarak belirlendi. Bu da bizi daha çok çalışmaya ve daha çok üretim yapmaya yönlendirdi. Öğrencilerimiz bu oyuncakları üreterek hem kendi becerilerini geliştiriyor hem de ülkenin kalkınmasına destek oluyorlar."

Mobilya iç mekan tasarım öğretmeni Çetin Çelik de okullardan topladıkları eski sıraları çeşitli makinelerde işlemlerden geçirerek oyuncağa dönüştürdüklerini anlattı.

Bu oyuncakları sağlıklı boyalarla boyadıklarını ifade eden Çelik, "Oyuncakları, ana sınıfı öğrencileri, şehit çocukları ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara dağıtalım diye düşündük. Bu doğrultuda oyuncaklarımızı ürettik." diye konuştu.

Öğrencilerden Tuğçe Boyraz da oyuncakları çocuklara dağıttıkları için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Çocukların zeka gelişimi için küçük ahşap oyuncaklar ürettik. Farklı şekilde çeşitli oyuncaklarımız var. Onların yüzünü güldürmek çok anlamlı. Çocuklar için üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haber: Eski ahşap sıralar şehit çocukları ve 'özel çocuklar' için oyuncağa dönüştürülüyor
Son dakika haber: Eski ahşap sıralar şehit çocukları ve 'özel çocuklar' için oyuncağa dönüştürülüyor
Son dakika haber: Eski ahşap sıralar şehit çocukları ve 'özel çocuklar' için oyuncağa dönüştürülüyor
Son dakika haber: Eski ahşap sıralar şehit çocukları ve 'özel çocuklar' için oyuncağa dönüştürülüyor
Son dakika haber: Eski ahşap sıralar şehit çocukları ve 'özel çocuklar' için oyuncağa dönüştürülüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Son Dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlerden 7'si etkisiz hale getirildi
Son Dakika! Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlerden 7'si etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askeri şehit eden teröristlere karşılık verildi, 7 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askeri şehit eden teröristlere karşılık verildi, 7 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlere karşılık verildi, etkili atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz...
Son dakika haberi: MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askerimizi şehit eden teröristlere karşılık verildi, etkili atışlar sonucu ilk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ Hande Yener Demet Akalın Bülent Serttaş
Spor Diego Burak Elmas Alper Yılmaz Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Eski ahşap sıralar şehit çocukları ve "özel çocuklar" için oyuncağa dönüştürülüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.07.2021 11:53:45. #1.13#

title