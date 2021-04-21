Eşini canice katledip saklamak için halıya saran katil kocadan yüzsüz savunma

İzmir'de eşi Yazgül Soro'yu bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini de halıya sarıp, saklamaya çalışan tutuklu Bülent Soro'nun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada kendini savunan Soro, "Asıl katil yurt dışında geliri olmasına rağmen bizlere maddi destekte bulunmayan kızım" dedi.

İzmir'in Buca ilçesinde, geçen yıl 7 Aralık'ta saat 23.00 sıralarında Çaldıran Mahallesi 433/12 Sokak'ta meydana gelen olayda, Yazgül Soro'dan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek Soro'nun evine gitti. Kapıyı açan Bülent Soro'nun uzaklaştırmaya çalışmasına rağmen içeri giren yakınları, Yazgül Soro'yu yatak odasında üzerinde sandalye ve eşyaların bulunduğu halıya sarılı halde şekilde buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Yazgül Soro'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

6 BIÇAK DARBESİ İLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olay Yeri İnceleme ekipleri evde ve kadının cesedi üzerinde inceleme yaptı. Yazgül Soro'nun evin mutfak kısmında 6 bıçak darbesi ile öldürüldüğü, daha sonra da yatak odasına taşındığı tespit edildi. Yazgül Soro'nun cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi. Gözaltına alınan eşi Bülent Soro polisteki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Soro, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soro hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Mart'ta görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Bülent Soro, öldürdüğü eşi Yazgül Soro'nun kendisini aldattığını öne sürdü.

"GİDİN ANNEMİ KURTARIN DEDİM"

Davanın 2'nci duruşması bugün görüldü. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ile Soro çiftinin çocukları basın açıklaması yaptı. Tutuklu sanık Bülent Soro'nun yanı sıra taraf avukatları ile Soro çiftinin kızları duruşma salonunda hazır bulundu. Çiftin kızlarından E.S.Ş., tanık olarak dinlendi. Bülent Soro'dan şikayetçi olduğunu belirten E.S.Ş., "Ben Almanya'da yaşıyorum. Olay günü kardeşim N.K. beni arayarak annemden haber alamadıklarını söyledi. Ben de babamın daha önceden uyguladığı şiddetleri bildiğim için 'Annemi dışarıda değil, evde arayın. Gidin annemi kurtarın' dedim. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyorum. Geçmiş yıllarda hem anneme hem de bizlere de şiddet uyguluyordu" dedi.

"ASIL KATİL DESTEK OLMAYAN KIZIM"

Kızının ardından söz alan tutuklu sanık Bülent Soro aleyhine olan ifadeleri kabul etmezken, asıl suçlunun kızı E.S.Ş. olduğunu iddia etti. Soro, "Asıl katil yurt dışında geliri olmasına rağmen bizlere maddi destekte bulunmayan kızım E.S.Ş'dir" dedi.

Mahkeme başkanı, geçen celsede istenen otopsi raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığını, maktulün telefonunda bilirkişi tarafından yapılan incelemede davaya konu olacak mesajlaşma veya görüntünün bulunamadığını açıkladı. Ardından sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, otopsi raporu için yazılan raporun cevabının beklenmesine karar verdikten sonra duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI