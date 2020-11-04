Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmişti! Her şey 3 çocuğunun gözleri önünde olmuş
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Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmişti! Her şey 3 çocuğunun gözleri önünde olmuş

04.11.2020 14:06 | Son Güncelleme: 04.11.2020 14:29
Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmişti! Her şey 3 çocuğunun gözleri önünde olmuş

Mersin'de dün boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürdükten sonra intihar eden şahsın, cinayetleri 3 çocuğunun gözleri önünde işlediği ortaya çıktı.

Dün saat 14.00 sıralarında Tarsus'ta Gültekin Çınar, baba evine yerleşen boşanma aşamasındaki eşi Güleser Çınar ile konuşmaya gitti. Ancak 9 yıllık evli 3 çocuk sahibi çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gültekin Çınar, yanında getirdiği tabanca ile eşi Güleser Çınar ve kayınvalidesi Nuray Altunay ile baldızı Mislina Yılmaz'a ateş etti. Gültekin Çınar, aynı silahı başına dayayıp, tetiği çekti.

Güleser Çınar, Nuray Altunay ve Mislina Yılmaz olay yerinde, Gültekin Çınar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 3 kadının cansız bedenleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ÇOCUKLAR EVDEYMİŞ

Güleser Çınar, Nuray Altunay ve Mislina Yılmaz'ın cansız bedenleri, yapılan otopsinin ardından bugün teslim alınıp, toprağa verilmek üzere Tarsus'a götürüldü. Güleser Çınar'ın amcası Fahrettin Köksal, çiftin evliliklerinde şiddetli geçimsizlik olduğunu anlatarak, "Olay yeğenimin alın yazısı oldu. Gültekin Çınar öğle saatlerinde eve gelip tartışma çıkartmış. Evdeki çocukları hariç eşini, baldızını ve kayınvalidesi vurup kendi başına ateş etmiş. Geride 3 çocuk kaldı. Onları da devlet kendi himayesine aldı" diye konuştu.

DEVLET KORUMASINA ALINDILAR

Çiftin 3 çocuğu da devlet tarafından koruma altına alınarak sevgi evlerine yerleştirildi. Öte yandan, Güleser Çınar'ın, 22 Haziran'da Aile İçi Şiddet Bürosu'na başvurduğu, 30 gün süreyle eşine karşı uzaklaştırma kararı aldırdığı, ancak daha sonra mahkemeye dilekçe verdiği bu nedenle tedbirin 3 Temmuz'da kaldırıldığı belirlendi.

Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmişti! Her şey 3 çocuğunun gözleri önünde olmuş
Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmişti! Her şey 3 çocuğunun gözleri önünde olmuş
Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmişti! Her şey 3 çocuğunun gözleri önünde olmuş
Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmişti! Her şey 3 çocuğunun gözleri önünde olmuş

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Yusuf Kantarlı

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