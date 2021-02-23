Esenyurt'ta iki İETT otobüsüne yumruklu tekmeli saldırı kamerada
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Esenyurt'ta iki İETT otobüsüne yumruklu tekmeli saldırı kamerada

23.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:27
Esenyurt'ta iki İETT otobüsüne yumruklu tekmeli saldırı kamerada

Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA Esenyurt'ya sokak üzerine park ettikleri araçlarına kazayla sürttüğü ileri sürülen İETT sürücüsünün önünü kesen 4-5 kişilik grup, iki İETT otobüsüne tekmeli yumruklu saldırı gerçekleştirdi.

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA Esenyurt'ya sokak üzerine park ettikleri araçlarına kazayla sürttüğü ileri sürülen İETT sürücüsünün önünü kesen 4-5 kişilik grup, iki İETT otobüsüne tekmeli yumruklu saldırı gerçekleştirdi. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Kıraç İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokak üzerine park ettikleri araçlarına kazayla sürttüğü ileri sürülen İETT sürücüsünün önünü 4-5 kişi kesti. Yaşanan tartışmanın ardından grup,  kazayla sürttüğü belirtilen ve arkasından gelen 2 İETT otobüsüne tekmeli yumruklu saldırı gerçekleştirdi.  O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Esenyurt'ta iki İETT otobüsüne yumruklu tekmeli saldırı kamerada
Esenyurt'ta iki İETT otobüsüne yumruklu tekmeli saldırı kamerada
Esenyurt'ta iki İETT otobüsüne yumruklu tekmeli saldırı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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