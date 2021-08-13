Son dakika haber... Erzurum Yeni Medya Derneğinden Emniyet Müdürü Tuncer'e ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Erzurum Yeni Medya Derneğinden Emniyet Müdürü Tuncer'e ziyaret

Son dakika haber... Erzurum Yeni Medya Derneğinden Emniyet Müdürü Tuncer'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bir son dakika haberine göre Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) Başkanı Gamze İspirli ve dernek yönetim kurulu üyeleri son Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Erzurum Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Levent Tuncer'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) Başkanı Gamze İspirli ve dernek yönetim kurulu üyeleri son Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Erzurum Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Levent Tuncer'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyarete ERMED Başkanı Gamze İspirli'nin yanı sıra Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Gülcan Nazlı, Perihan Ünlü, Salih Yalçın, Cemil Sarıtaş katıldı. Emniyet Müdürü Tuncer'e yeni görevinde başarı dileyen Başkanı İspirli, dernek olarak protokol ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yeni kurulan bir sivil toplum kuruluşu olarak kamu kurumlarıyla koordinasyon içerisinde olduklarını belirten İspirli, "Dernek olarak protokol üyelerimize ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bir yandan haber koşuşturması içerisinde bulunurken bir yandan da derneğimizle ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Hep birlikte çok daha güzel çalışmalara imza atmak istiyoruz. Basın mensupları olarak Emniyetinin yaptığı çalışmaları yakından takip ediyor ve bunları kamuoyuna aktarıyoruz. Erzurum huzurlu bir kent amacımız tüm kurumlarla işbirliği içerisinde olmak" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer de, Erzurum'a hizmet etmekten mutlu olduğunu belirterek, gazetecilerin toplumu bilgilendirmek adına önemli bir toplum görevini icra ettiğini söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mahmut Özer Mustafa Demir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kibariye Müge Anlı Haluk Levent Mohammed Al Saloussi
Spor Merve Çoban Abdullah Avcı Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Erzurum Yeni Medya Derneğinden Emniyet Müdürü Tuncer'e ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 10:15:12. #1.16#

title