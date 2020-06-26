Son dakika haber! ERZURUM Esnafın Oltu taşı ürünleri satışı için internet çözümü Son dakika haberi: Esnafın Oltu taşı ürünleri satışı için internet çözümüERZURUM'un Oltu İlçesi'nde Oltu taşı ürün üreten esnafı pandemi sürecinde duran işlerini internet üzerinden satışla canlandırmaya çalışıyor.

Esnafın Oltu taşı ürünleri satışı için internet çözümü

ERZURUM'un Oltu İlçesi'nde Oltu taşı ürün üreten esnafı pandemi sürecinde duran işlerini internet üzerinden satışla canlandırmaya çalışıyor.

Erzurum'un Oltu ilçesinden çıkarılan ve 'kara elmas' olarak bilinen Oltu Taşı ürünleri işleyip satan esnaf, ülkede başlayan normalleşme süreciyle birlikte çarklarını döndürmeye başladı. Salgın korkusu sebebiyle yerli ve yabancı turist sayısının azalması üzerine müşteri sıkıntısı çeken esnaf, çareyi internet satışında buldu. Pandemi sürecinde iflasın eşiğine geldiklerini belirten Cevdet Yıldırım, "Normal hayata geçiş süresinde her nekadarda müşterilerimiz gelmese de internet üzerinden satışlarımızı yapmaya başladık. İnşallah hem satışlarımız böyle devam eder hemde müşterilerimiz dükkanlarımıza gelmeye başlar bizlerde bu sıkıntılı süreçten kurtarırız" dedi

Oltu'da 25 yıldır baba mesleğini sürdüren Eyup Coşkun, salgın sonrası işlerinin durduğunu söyledi. İş yapamayıncca boş oturmayıp yeni ürünler yaptıklarını belirten Coşkun, "Kış boyunca birikimimizi yaptık, ürünlerimizi biriktirdik. Şimdi de internetten bayağı bir satış yaptık. İnsanlar ilçemize gelemedikleri için teşbihlerini genelde internet aracılığı ile beğendiler biz de onlara gönderdik" diye konuştu.

Oltu Taşı Dernek Başkan Yardımcısı İbrahim Yıldırım, pandemi sürecinde işyerlerinin kapalı kaldığını ancak internet üzerinden satışların yapıldığını bildirdi. Esnaf İsmail Pala ise salgın sebebiyle satışların durduğunu ancak internet üzerinden çarklarını döndürmeye çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: DHA