Son dakika haber... Erzincan'da "Her Gün Su Günü Olsun" sempozyumu düzenledi
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Son dakika haber... Erzincan'da "Her Gün Su Günü Olsun" sempozyumu düzenledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Erzincan'da 'Her Gün Su Günü Olsun' sempozyumu düzenledi

Edinilen son dakika haberine göre Erzincan'da Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulunca "Her Gün Su Günü Olsun" isimli sempozyumu düzenledi.

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Erzincan'da Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulunca "Her Gün Su Günü Olsun" isimli sempozyumu düzenledi.

Tüm bireylerin suyun verimli ve bilinçli tüketimi konusunda farkındalıklarını artırmak amacıyla pandemi kurallarına gerekli özen gösterilerek düzenlenen programa Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur, Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hüseyin Erol ve Hasan Güneş ile Erzincan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Bahattin Kalkan katıldı.

Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur sempozyumda yaptığı konuşmada; "Böyle değerli bir projenin içinde olduğumuz için çok mutluyum, gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için Erzincan Belediyesi olarak bu konudaki desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bugün insanoğlunun tükettiği her gıdanın her ürünün üretim aşamasında su kullanılıyor. Sadece çeşmedeki suyu boşa akıtarak değil, çöpe attığımız ekmekle gereksiz olarak aldığımız ve kullanmadığımız elbiseyle bile litrelerce suyu israf etmiş oluyoruz. O yüzden her bir bireyin üzerine düşen büyük sorumluluklar var. Programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, esenlikler diliyorum" dedi.

Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu İngilizce öğretmeni Burcu Kalender Kondu moderatörlüğünde gerçekleştirilen sempozyumda Erzincan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Bahattin Kalkan bir sunum gerçekleştirerek konuya ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Suyun sınırlı bir kaynak olduğunu ifade eden Bahattin Kalkan, suyun tasarruflu kullanılması ve atık suların kanalizasyon sistemine verilirken dikkat edilmesi konusuna vurgu yaparak; kanalizasyon sistemine ıslak mendillerin atılmaması, atık yağların dökülmemesi ve çevre bilinci konularında öğrencileri bilgilendirdi. - ERZİNCAN

Son dakika haber... Erzincan'da 'Her Gün Su Günü Olsun' sempozyumu düzenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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