Son dakika haber: Ereğli'de Şehitler Mezarlığı yapılacak

Son dakika haberler: Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Ereğli Şube Başkanı Mehmet Öztürk, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Ereğli Şube Başkanı Mehmet Öztürk, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.

Dernek yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Posbıyık, Belen Yenimahalle'ye Şehitler Mezarlığı yapılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

İlçenin 36 şehit verdiğini anlatan Posbıyık, "Belen Yenimahalle'de 80 dönüm arsayı istimlak edip şehir mezarlığı için ayırmıştık. Bu projenin içinde cami ve gasilhanenin de bulunduğu Şehitler Mezarlığı bulunuyor. Proje hazırlandı. Milli Savunma Bakanlığından görüş alacağız. Şehitlerimiz için, ailelerimiz için ne yapsak azdır." diye konuştu.

Dernek Başkanı Öztürk de Posbıyık ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş