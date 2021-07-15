Erciş'te sel felaketi: 15 hayvan telef oldu

Erciş'te sel felaketi: 15 hayvan telef oldu Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonucu 15 küçükbaş hayvan telef olurken, çok sayıda ahır ve samanlık ise sular altında kaldı.

Erciş'te sel felaketi: 15 hayvan telef oldu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonucu 15 küçükbaş hayvan telef olurken, çok sayıda ahır ve samanlık ise sular altında kaldı.

Erciş ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle Kırkpınar Mahallesi'nde 15 küçükbaş hayvan telef olurken, çok sayıda ahır ve samanlık ise sular altında kaldı. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da, sel felaketinin yaşandığı Kırkpınar Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret ederek taleplerini dinledi. Belediye ve devlet olarak tüm imkanların seferber edileceğini söyleyen Mehmeybeyoğlu, daha sonra Tekler ve Kırkdeğirmen mahallerine geçerek inceleme yaptı.

Mehmetbeyoğlu, şiddetli yağış nedeniyle 13 mahallede taşkın meydana geldiğini belirterek, "Çok şükür can kaybımız bulunmuyor. Şu ana kadar bize bildirilen hayvanların telef olduğudur. Belediyemize ait ekiplerimiz, sağanak yağışın etkili olduğu köylerde çalışmalara başladı" dedi.

Erciş Belediye Başkanlığı ekipleri, sel felaketi yaşanan mahallelerde çalışma başlattı. Kuvvetli yağmur sonrası yaşanan sel felaketinin oluşturduğu hasarın ise tespit edileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan