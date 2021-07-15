Erciş'te sel felaketi: 15 hayvan telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erciş'te sel felaketi: 15 hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Haberler | Güncel

Erciş'te sel felaketi: 15 hayvan telef oldu Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonucu 15 küçükbaş hayvan telef olurken, çok sayıda ahır ve samanlık ise sular altında kaldı.

Erciş'te sel felaketi: 15 hayvan telef oldu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonucu 15 küçükbaş hayvan telef olurken, çok sayıda ahır ve samanlık ise sular altında kaldı.

Erciş ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle Kırkpınar Mahallesi'nde 15 küçükbaş hayvan telef olurken, çok sayıda ahır ve samanlık ise sular altında kaldı. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu da, sel felaketinin yaşandığı Kırkpınar Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret ederek taleplerini dinledi. Belediye ve devlet olarak tüm imkanların seferber edileceğini söyleyen Mehmeybeyoğlu, daha sonra Tekler ve Kırkdeğirmen mahallerine geçerek inceleme yaptı.

Mehmetbeyoğlu, şiddetli yağış nedeniyle 13 mahallede taşkın meydana geldiğini belirterek, "Çok şükür can kaybımız bulunmuyor. Şu ana kadar bize bildirilen hayvanların telef olduğudur. Belediyemize ait ekiplerimiz, sağanak yağışın etkili olduğu köylerde çalışmalara başladı" dedi.

Erciş Belediye Başkanlığı ekipleri, sel felaketi yaşanan mahallelerde çalışma başlattı. Kuvvetli yağmur sonrası yaşanan sel felaketinin oluşturduğu hasarın ise tespit edileceği bildirildi.

Erciş'te sel felaketi: 15 hayvan telef oldu
Erciş'te sel felaketi: 15 hayvan telef oldu
Erciş'te sel felaketi: 15 hayvan telef oldu
Erciş'te sel felaketi: 15 hayvan telef oldu
Erciş'te sel felaketi: 15 hayvan telef oldu
Erciş'te sel felaketi: 15 hayvan telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan

Almanya'da sellerde ölenlerin sayısı 42'ye çıktı
Almanya'da sellerde ölenlerin sayısı 42'ye çıktı
Almanya'da su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi
Almanya'da su baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi
Son dakika... Anne babasını köye getirmek için İstanbul'a gitti, selde hayatı kurtuldu
Son dakika... Anne babasını köye getirmek için İstanbul'a gitti, selde hayatı kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Kadir Doğulu Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Erol Bulut Mehmet Topal Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erciş'te sel felaketi: 15 hayvan telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 18:56:36. #1.14#

title