Son dakika haber! Emniyet Müdürü Tuncer İHA Bölge Müdürü Türkez'i kabul etti
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Son dakika haber! Emniyet Müdürü Tuncer İHA Bölge Müdürü Türkez'i kabul etti

Son dakika haber! Emniyet Müdürü Tuncer İHA Bölge Müdürü Türkez'i kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberine göre Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkez'i makamında kabul etti.

Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkez'i makamında kabul etti.

Ankara'da Asayiş Daire Başkanlığı görevinden Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Levent Tuncer İHA heyetini ağırladı. Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve beraberindekileri makamında ağırlayan Emniyet Müdürü Levent Tuncer, ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Erzurum'a kısa sürede alıştığını dadaşlar diyarı Erzurum'da görev yapacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Tuncer, "Erzurum'un huzuru ve asayişi için elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız" diye konuştu.

İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez ise Emniyet Müdürü Levent Tuncer'e görevinde başarı diledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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