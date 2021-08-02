Son dakika haber: Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, yangın bölgelerinde yemek dağıtımına başladı
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Son dakika haber: Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, yangın bölgelerinde yemek dağıtımına başladı

Anadolu Ajansı / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, Antalya'nın yangın bölgelerinden Akseki ve Gündoğmuş ilçelerine konuşlandırdıkları mobil mutfak tırlarıyla yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, Antalya'nın yangın bölgelerinden Akseki ve Gündoğmuş ilçelerine konuşlandırdıkları mobil mutfak tırlarıyla yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Türkiye'de yaşanan orman yangınlarına karşı teyakkuza geçen ve 7 gün 24 saat sahada söndürme ve soğutma çalışmalarına tüm imkanlarıyla destek veren Emniyet Genel Müdürlüğü personeli, yangından etkilenen vatandaşlara da katkı sağlıyor.

Çalışmaların devam ettiği Akseki ve Gündoğmuş ilçelerine 10'ar kişi olmak üzere toplam 20 personel, konuşlandırdıkları mobil mutfak tırlarıyla mesai yapıyor.

Akseki ve Gündoğmuş'ta birer yemek, birer soğuk hava deposu olmak üzere toplam 4 tırda hizmet sunuluyor.

Güvenlik Daire Başkanlığı bünyesindeki mobil mutfak tırlarından Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı koordinasyonunda yemek dağıtımı yapılıyor.

Bir mobil mutfak, bir öğünde 5 bin kişiye yemek dağıtımı yapabilme kapasitesine sahip. Afet bölgesinde fedakarca görev yapan başta Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere tüm kamu görevlisi personele ve vatandaşlara 3 öğün yemek dağıtımı yapılacak şekilde hizmet veriliyor.

Son dakika haber: Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, yangın bölgelerinde yemek dağıtımına başladı
Son dakika haber: Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, yangın bölgelerinde yemek dağıtımına başladı
Son dakika haber: Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, yangın bölgelerinde yemek dağıtımına başladı
Son dakika haber: Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, yangın bölgelerinde yemek dağıtımına başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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