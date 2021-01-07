Eğlence mekanındaki 40 kişi, polisi görünce kaçtıkları çatıda yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eğlence mekanındaki 40 kişi, polisi görünce kaçtıkları çatıda yakalandı

07.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:19

Konya'da, eğlence mekanında koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 40 kişi, polisin geldiğini görünce saklanmaya çalıştığı çatıda yakalandı. Bu kişilere 4 bin 50'şer lira ceza uygulandı.

Selçuklu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Horozluhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan eğlence mekanının, koronavirüs tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olduğu bilgisini aldı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kapının kilitli olması ve içeriden müzik sesleri gelmesi nedeniyle megafonla uyarıda bulundu.

Son dakika haber: Eğlence mekanındaki 40 kişi, polisi görünce kaçtıkları çatıda yakalandı (2) - Yeniden

ÇATIDA YAKALANDILAR

Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekibinin yardımıyla çatıya çıkan polis, aralarında kadınların da bulunduğu, saklanmaya çalışan 40 kişiyi yakaladı. Bazı kişilerin çatının 'sundurma' diye tabir edilen bölümünün altında, bazılarının da hurda araçların arasında saklandığı görüldü. 40 kişiye sosyal mesafeyi ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50'şer lira ceza uygulandı. İş yeri sahibi Suriye uyruklu Kazım M. hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak'tan işlem başlatıldı.

Son dakika haber: Eğlence mekanındaki 40 kişi, polisi görünce kaçtıkları çatıda yakalandı (2) - Yeniden

MÜHÜRLENMESİNE RAĞMEN AÇIK OLAN MEKANA YİNE BASKIN

Polis ekipleri, aynı mahalledeki başka eğlence mekanına da operasyon düzenledi. Burada da aralarında kadınların olduğu 24 kişiye, sosyal mesafeyi ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50'şer lira ceza uygulandı. İşletme sahibi Sefa K. hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Son dakika haber: Eğlence mekanındaki 40 kişi, polisi görünce kaçtıkları çatıda yakalandı (2) - Yeniden

Öte yandan eğlence mekanının, 5 Ocak'ta yapılan polis baskınında mühürlendiği, içerideki 45 kişiye de para cezası uygulandığı, Sefa K. hakkında yine adli işlem başlatıldığı belirtildi.

İşte baskın sırasında çekilen kareler;

Son dakika haber: Eğlence mekanındaki 40 kişi, polisi görünce kaçtıkları çatıda yakalandı (2) - Yeniden
Son dakika haber: Eğlence mekanındaki 40 kişi, polisi görünce kaçtıkları çatıda yakalandı (2) - Yeniden
Son dakika haber: Eğlence mekanındaki 40 kişi, polisi görünce kaçtıkları çatıda yakalandı (2) - Yeniden
Eğlence mekanındaki 40 kişi, polisi görünce kaçtıkları çatıda yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet IŞIK

Haber Yorumları (3)
KADİR BABA: Gez dünyayı gör Konya''yı ben Konya''ya gideceğim burada ne güzeller var
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ABİ: GECE GÖREV YAPAN POLİSE FENER VERSENİZE. TELEFON IŞIĞI İLE SUÇLU KOVALIYOR AYIP YAAA
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
MSDS: O mekân sahibine verin corona virüsünü uğraşsın dursun hastalıkla ..
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler İlker Başbuğ Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar İrem Derici Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Samet Aybaba Rıza Çalımbay İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eğlence mekanındaki 40 kişi, polisi görünce kaçtıkları çatıda yakalandı - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 13:22:31. #1.15#
title