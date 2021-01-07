Eğlence mekanındaki 40 kişi, polisi görünce kaçtıkları çatıda yakalandı

Konya'da, eğlence mekanında koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 40 kişi, polisin geldiğini görünce saklanmaya çalıştığı çatıda yakalandı. Bu kişilere 4 bin 50'şer lira ceza uygulandı.

Selçuklu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Horozluhan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan eğlence mekanının, koronavirüs tedbirleri ve sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olduğu bilgisini aldı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kapının kilitli olması ve içeriden müzik sesleri gelmesi nedeniyle megafonla uyarıda bulundu.

ÇATIDA YAKALANDILAR

Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekibinin yardımıyla çatıya çıkan polis, aralarında kadınların da bulunduğu, saklanmaya çalışan 40 kişiyi yakaladı. Bazı kişilerin çatının 'sundurma' diye tabir edilen bölümünün altında, bazılarının da hurda araçların arasında saklandığı görüldü. 40 kişiye sosyal mesafeyi ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50'şer lira ceza uygulandı. İş yeri sahibi Suriye uyruklu Kazım M. hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak'tan işlem başlatıldı.

MÜHÜRLENMESİNE RAĞMEN AÇIK OLAN MEKANA YİNE BASKIN

Polis ekipleri, aynı mahalledeki başka eğlence mekanına da operasyon düzenledi. Burada da aralarında kadınların olduğu 24 kişiye, sosyal mesafeyi ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 4 bin 50'şer lira ceza uygulandı. İşletme sahibi Sefa K. hakkında da 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan eğlence mekanının, 5 Ocak'ta yapılan polis baskınında mühürlendiği, içerideki 45 kişiye de para cezası uygulandığı, Sefa K. hakkında yine adli işlem başlatıldığı belirtildi.

İşte baskın sırasında çekilen kareler;

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet IŞIK