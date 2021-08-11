Son dakika haber | Edirne ve Tekirdağ için dolu, yağış, sel uyarısı
Sinop, Kastamonu ve Bartın'ın sele teslim olmasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Tekirdağ için sağanak yağış uyarısında bulundu. Vatandaşların fırtına, sel ve su baskınlarına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıda, "Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde önümüzdeki 2 saatlik periyotta yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına ile sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - TEKİRDAĞ
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı