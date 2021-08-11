Son dakika haber | Edirne ve Tekirdağ için dolu, yağış, sel uyarısı

Sinop, Kastamonu ve Bartın'ın sele teslim olmasının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne ve Tekirdağ için sağanak yağış uyarısında bulundu. Vatandaşların fırtına, sel ve su baskınlarına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmaları istendi.