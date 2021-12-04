Son dakika haber | Edirne'de kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Edirne'de kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Edirne'de kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Edirne'nin Keşan ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi Metin Çırpan Caddesi'ndeki bir apartmandan çıkan E.Y'nin (26) üzerinde arama yaptı.

E.Y'nin taşıdığı poşette 16 bin lira, 400 avro, 6 bilezik, altın set, altın zincirli tuğra, 2 kolye, 2 bileklik, 6 çift küpe, 3 çeyrek altın, 9 reşat altın, saat, 3 yüzük ve ziynet eşyası ile paraların sahibi adına düzenlenmiş banka dekontu ele geçirildi.

Polisin tespit ettiği mağdur, iki gündür ev ve cep telefonunu kendisini polis olarak tanıtan kişilerin aradığını, operasyon yapacaklarını söylediklerini, bu nedenle evde bulunan para ve altınları E.Y'ye verdiğini belirtti.

Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan E.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika haber | Edirne'de kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Ağaçların arasında yaşamına son verdi

Ağaçların arasında yaşamına son verdi

 Son dakika haberi... Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs polisten kaçarken tarlaya devrildi

Son dakika haberi... Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs polisten kaçarken tarlaya devrildi

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title