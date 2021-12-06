Edirne'de askeri bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı gözaltına alındı! Telefonu inceleniyor - Haberler
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Edirne'de askeri bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı gözaltına alındı! Telefonu inceleniyor

Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel
Edirne'de askeri bölgeye giren Yunan polis ve kız arkadaşı gözaltına alındı! Telefonu inceleniyor

Yunanistan'dan Edirne'ye turistik amaçlı kız arkadaşı ile birlikte gelen Dedeağaç Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Valasoudis Manolis, askeri yasak bölgeye girdiği gerekçesiyle jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olarak görev yapan Valasoudis Manolis, özel aracı ve yanında bulunan ismi açıklanmayan kız arkadaşı ile Edirne'ye geldi.

ASKERİ BÖLGEYE GİRDİLER

Özel otomobili ile gezen Manolis, sınıra yakın olan Doyran köyü yakınlarında askeri yasak bölgeye girdiği tespit edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Manolis ve kız arkadaşı, Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

CEP TELEFONLARI İNCELEMEYE ALINDI

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Yunan polis memuru Manolis ve kız arkadaşının üzerindeki cep telefonları ve materyalleri incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Son Dakika Haberleri

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