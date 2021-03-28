Son dakika haber! Düzce'deki kazada hayatını kaybeden 2 arkadaş son yolculuğuna uğurlandı

Gelen son dakika haberlerine göre Düzce'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Karasulu iki arkadaş Semiha Mumcuoğlu ve Aslı Tunca son yolculuğuna uğurlandı.