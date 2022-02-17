Rasim Ozan Kütahyalı, Dursun Çiçek'e tazminat ödeyecek

Eski CHP Milletvekili emekli Albay Dursun Çiçek, FETÖ'cü eski Tuğgeneral Mehmet Partigöç ile dost olduklarını öne süren Rasim Ozan Kütahyalı'ya açtığı manevi tazminat davasını kazandı.

İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacı Dursun Çiçek, avukatı olan kızı İrem Çiçek ile katıldı. Davalı Rasim Ozan Kütahyalı'yı ise avukatı Hasan Çalıoğlu temsil etti.

Avukat İrem Çiçek, müvekkilinin dost olduğu ileri sürülen Partigöç'ü tanımadığı gibi FETÖ tarafından da mağdur edildiğini söyledi.

Davacı Dursun Çiçek de FETÖ ile onuruyla mücadele ettiğini, 5 yıl tutuklu kaldığını, Partigöç'ü de tanımadığını belirterek, Kütahyalı'nın ise gazetecilik mesleği gereği bunları bildiğini dile getirdi.

Bu mücadeleye zarar vermek amacıyla dava konusu yazıların kaleme alındığını ve programlar yapıldığını savunan Çiçek, "Bu mücadelemizi yürütürken, davalı örgüte destek vermiştir. Yargı makamları dışında müracaat edeceğimiz bir yer de yoktur. Davalı beni arasaydı durumu anlatır, bu kişiyle bağlantımın olmadığını söylerdim. Davanın kabulünü isteriz." ifadelerini kullandı.

12 bin 500 lira tazminat ödeyecek

Davalı Kütahyalı'nın avukatı Çalıoğlu ise müvekkilinin ifade hürriyetinden faydalandığını ve diğer kaynaklardaki haberleri dile getirdiğini belirterek, davanın reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek 12 bin 500 liralık manevi tazminatın Rasim Ozan Kütahyalı'dan alınarak Dursun Çiçek'e verilmesine hükmetti.

Mahkeme, tazminatın, dava tarihinden itibaren yasal faizle işletilmesine karar verdi.

Davanın geçmişi

Dursun Çiçek'in avukatı İrem Çiçek tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, davalı Rasim Ozan Kütahyalı'nın 17 Haziran 2020'de Güneş gazetesindeki yazısı ve Beyaz TV'deki bir programda hakaret ve iftirada bulunduğu kaydedilmişti.

Dilekçede, Kütahyalı'nın, Çiçek'in en yakın dostlarından birinin 15 Temmuz'un kilit isimlerinden FETÖ'cü general Mehmet Partigöç olduğunu öne sürüp, asılsız şekilde aralarında ilişki olduğunu söyleyerek kirli iftiralarda bulunduğu ifade edilmişti.

Dava dilekçesinde Kütahyalı'nın 100 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmesi istenmişti.