Diyarbakır'da suça sürüklenen 3 çocuk gasp iddiasıyla tutuklandı - Haberler
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Diyarbakır'da suça sürüklenen 3 çocuk gasp iddiasıyla tutuklandı

Diyarbakır'da suça sürüklenen 3 çocuk gasp iddiasıyla tutuklandı
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan suça sürüklenen 3 çocuk tutuklandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan suça sürüklenen 3 çocuk tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 16 ve 17 yaşlarında suça sürüklenen çocukların 6 farklı olayı gerçekleştirdiğini, bu olayların ikisinde mağdurları kesici aletle yaraladıklarını tespit etti.

Ekipler, merkez Bağlar ve Kayapınar ilçesinde havanın kararmasından sonra 15-18 yaşındaki mağdurları takip eden 3 çocuğun tenha bir yerde yolunu kesip cep telefonlarını bıçak zoruyla aldıkları mağdurlardan direnenleri de bıçakla yaraladığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda suça sürüklenen Ş.K. (17), L.Ç. (17) ve M.A.(16), olaylarda gasbettikleri cep telefonları, sattıkları cihazlardan elde ettikleri bir miktar para ve suç aleti bıçaklarla yakalandı.

Gözaltına alınan 3 çocuk emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Öte yandan gasp anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da suça sürüklenen 3 çocuk gasp iddiasıyla tutuklandı

Diyarbakır'da suça sürüklenen 3 çocuk gasp iddiasıyla tutuklandı

Diyarbakır'da suça sürüklenen 3 çocuk gasp iddiasıyla tutuklandı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Polis, Gasp, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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