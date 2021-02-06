Son dakika haber! Dışişleri Bakanlığı: "UCM'nin İsrail işgalindeki Filistin topraklarında yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmesini memnuniyetle karşılıyoruz"
06.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:16
Son dakika gündem haberi: Dışişleri Bakanlığı: "UCM'nin İsrail işgalindeki Filistin topraklarında yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmesini memnuniyetle karşılıyoruz"
Dışişleri Bakanlığı: "UCM'nin İsrail işgalindeki Filistin topraklarında yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmesini memnuniyetle karşılıyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali İhsan Çam